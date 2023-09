Vaches limousines, trésor génétique national

Cette vache limousine est un modèle de perfection, et celles avec qui elle partage le champ aussi. La taille de leur encolure, l'épaisseur de leurs muscles, la largeur de leurs poitrines sont le résultat d'une sélection génétique vieille de plusieurs siècles. L’objectif, avoir un maximum de viande par bête et de la viande de qualité. Rose et son derrière généreux est une star des concours agricoles. Ces veaux se vendent jusqu'à 10 000 euros pièce, tant leur ADN est convoité. Il faut dire que leur patrimoine génétique est suivi depuis des années. Dans ce vieux registre sont inscrites les plus belles représentantes de la race. A l'époque, la sélection se faisait via l'observation des éleveurs. Aujourd'hui, c'est via l'ADN prélevé au bout de la queue. Là, on fait bien attention de prélever le bulbe. Ce dernier va ensuite être analysé par les ingénieurs d'un pôle technologique entièrement dédié à la race limousine. Les meilleures bêtes finissent sur un catalogue d'enchères géré par les représentants de la race, et les clients potentiels sont de plus en plus nombreux et viennent de plus en plus loin. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Ramauge