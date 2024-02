Vague d'annulations sur la côte Atlantique

Comme à chaque période de vacances scolaires, on s'attend à voir arriver du monde en bord de mer. Mais cette fois, on craint que les terrasses restent vides. Pour l'instant, l'ambiance est toujours morose le long des plages de la côte atlantique. Chez un loueur de vélos, il n'y a qu'une seule réservation pour ce week-end. Les vacances serviront avant tout à faire de la mécanique. Ce calme se vérifie aussi dans les hôtels autour du bassin d'Arcachon, avec de nombreuses annulations. Ici, sur quatre gîtes, deux seulement seront occupés la semaine prochaine. Normalement, tout est complet en cette période. Aude Collin, directrice Holiday Inn Express Arcachon nous explique : "On a à peu près 200 réservations, c'est au moins le double quand on fait le comparatif. Sur les trois années précédentes, on était autour de 400 chambres". La grève devrait se terminer lundi prochain. Les commerçants espèrent se rattraper sur la deuxième partie des vacances de février. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier