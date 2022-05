Vague de chaleur : ce producteur brade ses fraises pour ne pas les jeter

Les fraises sont arrivées, mais cette année, elles sont exceptionnellement abondantes. Et elles ont un mois d'avance. La faute aux fortes chaleurs des dernières semaines qui ont largement accéléré leur maturité. Alors il faut faire vite. Depuis trois semaines, Francis les récolte du matin au soir, sept jours sur sept. "Si on les laisse trop longtemps à maturité, elles commencent à pourrir et pourrissent les fraises vertes à côté, et donc la production à venir", précise-t-il. Pour le moment, aucune perte importante n'est à déplorer. Francis récolte jusqu'à 250 kilos de fruits en une matinée. Il les vend ensuite directement aux consommateurs pour 5,50 euros le kilo, 50 centimes de moins que les autres années. Ce qui permet aux deux camps de s'y retrouver. Même situation dans les villages voisins où les fraises sont vendues trois euros moins chers que d'habitude. Seul problème : la saison se terminera plus tôt cette année. La récolte des fraises devrait se terminer fin mai, un mois plus tôt que d'habitude. TF1 | Reportage C. Eckersley, F. Resbeut