Vague de chaleur : ces travailleurs à l’épreuve

Vous suffoquez, ayez donc une pensée pour eux. Yvan et Charles dans la chaleur du bitume. Voici leurs munitions comme pour une canicule : les deux terminent six à huit bouteilles dans la journée. Les 34 degrés sont annoncés à Montélimar. Pour être tout à fait précis, mesurons la température derrière la friteuse de Lili qui fait 180 degrés, ou devant le four à broche de Michael, qui fait 350. "Ça commence à faire chaud là, on essaie de s’adapter", confie celui-ci. Sous le capot des voitures, ça chauffe aussi. On ne vous parle pas du fer à repasser de Marie-Laure. Il fait 30 degrés dans son pressing. Elle révèle pourtant qu’elle aère au maximum son pressing tout en buvant beaucoup et en s’habillant léger. S’habiller léger et s’armer d’une casquette comme Jhoan, dont la mission de fleurir la ville, n’attend pas. "On essaie de trouver des coins à l’ombre au début pour être un peu plus au frais", confie-t-il. Alors courage à vous et espérons que cela ne dure que quelques jours. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel