Vague de chaleur, comment vous vous adaptez

Avec 28 degrés à sept heures du matin, des Auvergnats ont choisi le pas de course pour fuir la chaleur. Un restaurateur a été contraint de prendre le travail deux heures plus tôt pour mettre ses vitrines à bonne température. Jeudi soir, il a dû changer drastiquement ses commandes, en diminuant la quantité des plats chauds et roboratifs. En ces périodes estivales où la canicule succède aux orages, pas simple de trouver les bonnes proportions. Pour mieux supporter la canicule, parmi les recommandations il y a : manger léger et éviter le sel qui accentue la soif. Boire chaud en pleine chaleur, c'est aussi le choix de Mathilde, étudiante vétérinaire. Une décision qui peut surprendre, mais une façon de s'hydrater efficacement. A l'heure où certains font leur lit, Nadine, elle défait le sien. Pas question de laisser la chaleur lui gâcher la journée. Alors, elle a trouvé comment s'adapter : en mettant le drap dans le frigo. En Auvergne, ce vendredi après-midi, le thermomètre devrait dépasser les 32 degrés. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes