Vague de chaleur : des dispositifs de surveillance pour nos aînés

Depuis le mois dernier, à chaque épisode de forte chaleur, les appels s'enchaînent. Prendre des nouvelles, prodiguer des conseils et surtout rassurer. Les personnes âgées et isolées sont les plus visées par cette démarche. Dans la commune d'Obernai (Bas-Rhin), une centaine de personnes se sont inscrites sur les listes de la mairie. C'est le cas de Guillaume Boeringer. À 81 ans, il vit seul à domicile. Pour lui, les appels sont une sécurité en cas de canicule. La deuxième étape du plan canicule est l'ouverture d'une salle rafraîchie, en cas de température extrême. Stores filtrants et occultants, ventilateurs au plafond, avec une capacité d'accueil de 300 places. La salle pourrait ouvrir en quelques heures pour accueillir les personnes les plus vulnérables. En plus des associations, les étudiants en job d'été, seraient mobilisés en fonction de l'activation de différents niveaux du plan canicule. Les navettes de la ville seraient mises à contribution pour véhiculer les personnes âgées. TF1 | Reportage P.H. Vogel, L. Claudepierre