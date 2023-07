Vague de chaleur exceptionnelle : à quoi s’attendre ?

Serviettes sur la tête, fichus et beaucoup d'eau. Tous les moyens sont bons pour supporter cette fournaise à Rome, infernale pour les pèlerins, d'où qu'ils viennent. François Mbemba, un prêtre du RDC, nous raconte : "On se rend compte qu'il fait plus chaud que là où nous restons, chez nous, en Afrique par exemple, en République démocratique du Congo". Quarante deux degrés prévus à Rome ce mardi, jusqu'à 44°C dans certaines régions d'Espagne, et 40°C prévus sur le sol français par Météo France. Centré sur le bassin Méditerranéen, ce dôme de chaleur est une sorte de cloche. L'air chaud monte, mais il est prisonnier, bloqué par un anticyclone et ses hautes pressions. Il est repoussé vers la terre et se réchauffe toujours plus. Le sud de l'Hexagone sera touché. Pour l'instant, seule la région de Nice s'est placée en vigilance orange canicule par Météo France. On ne parle de canicule, que lorsque les températures sont anormalement élevées, de jour comme de nuit, pendant au moins trois jours d'affilée. TF1 | Reportage E. Lefebre, V. Topenot, C. Sellie