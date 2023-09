Vague de chaleur : jusqu'à quand ?

Pas besoin d'attendre le plein après-midi pour ressentir la chaleur, surtout dans les transports en commun. Dans le train bordelais, il y a certes la climatisation, mais la promiscuité renforce l'effet de chaleur. Avec au moins 35 degrés attendus ce mercredi après-midi, le poids du soleil pèse sur les organismes. Les nuits restent chaudes, 20 degrés, alors, la fraîcheur du matin est la bienvenue. Une intense vague de chaleur inédite un mois de septembre et le phénomène est bien parti pour durer. "On a une situation de météo bloquée, figée, persistante. Ce type de circulation a une durée de vie de l'ordre de la dizaine de jours. Il ne faut pas s'attendre d'ici ce week-end à avoir quelconque évolution !", explique Olivier Proust, prévisionniste à Météo France. Pour surmonter la chaleur, l'eau sera votre meilleure alliée. "Il ne faut pas oublier de boire quand il fait chaud. Je pense qu'il faudra s'habituer parce que ça va être tout le temps comme ça tous les ans !", lance une passante. L'été 2023 a déjà été le plus chaud enregistré dans le monde. Dans l'Hexagone, le mois de septembre est bien parti pour lui aussi battre des records. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier