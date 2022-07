Vague de chaleur : on profite de la fraîcheur au bord de l’eau

Caché à l'ombre des arbres et loin de l'affluence estivale, c'est sans doute l'endroit idéal où se rafraîchir. Ce sera donc une journée farniente pour Bernadette et son mari. Les enfants, de leur côté, n'ont pas résisté longtemps à l'appel de la rivière. Avec une eau à 23 degrés, ils sont les premiers à se jeter à l'eau. "Il fait très chaud. Donc, c'est mieux de se baigner", affirment-ils. Ils sont plusieurs à se rafraîchir dans la rivière pour mieux supporter la chaleur. Car cet après-midi, le thermomètre doit grimper jusqu'à 32 degrés. Joseph, lui, profite donc du calme et des dernières fraîcheurs pour se balader. "La rivière est encore sauvage. (...) On est loin du monde, on est loin de la grande foule", rapporte-t-il. Pour Christian et ses petits-enfants, ce sera une promenade en bateau avec un programme bien chargé. "Aujourd'hui, c'est amener le petit casse-croûte à midi, et puis le pique-nique sur le bateau", nous rapporte-t-il. La rivière de l'Ain est un cadre idéal pour profiter de la journée, loin des grosses chaleurs. TF1 | Reportage C. Eckersley, S. Thizy