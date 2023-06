Vague de chaleur : plus de 30 degrés dans le Nord

Bord de mer ? Non, berges de l'Ill. Si vous cherchez une chaleur plutôt étouffante ce lundi, la cathédrale peut être votre boussole. Déjà 31 degrés tout à l'heure. La valeur refuge, c'est l'ombre. Chaque mètre carré vaut de l'or. Quand il fait ces températures, le marché des ventilateurs décolle. Vous ne pouvez pas les rater, ils sont en tête de gondole. Dans une grande surface, les ventes ont débuté plus tôt que l'an passé. "Le week-end dernier, on a eu un grand rush. On nous a bien vidé les réserves", lance Bruno Nguyen, responsable des produits non-alimentaires de l'hypermarché Auchan. Retour au bord de l'Ill, avec des collégiens qui ont ce matin un atelier parfaitement adapté aux conditions météorologiques. Le travail de la motricité, rame à la main, devient plutôt un exercice de rafraîchissement mutuellement partagé. La pluie n'est pas tombée à Strasbourg depuis plus d'un mois, et pas une goutte n'est attendue avant dix jours. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings