Vague de froid aux Etats-Unis : même le Texas grelotte

Chicago est méconnaissable avec -30° C et un intense blizzard qui s'abat sur la ville depuis plusieurs jours. Que ce soit à pied ou en voiture, le moindre déplacement devient une épopée. "Il faut vraiment se battre pour essayer de rester campé sur ses jambes, sinon c'est la chute assurée", explique un habitant. Plus habitué aux records de chaleur qu'à la glace, le Texas est particulièrement affecté par cette vague de froid historique. Lundi, il a fait plus froid qu'en Alaska. Avec de telles températures, les canalisations ne résistent pas longtemps. Les tuyaux étant gelés, il n'y a donc pas d'eau dans les maisons. Aux Etats-Unis, une douzaine d'Etats sont désormais en alerte. Plus de 150 millions d'Américains vivent dans un endroit où des avis de grand froid et de pluies verglaçantes ont été lancés. En parallèle, le Texas doit faire face à un problème supplémentaire : le risque de black-out en raison de la forte consommation d'électricité. Près de trois millions d'habitants sont déjà plongés dans le noir.