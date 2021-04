Vague de froid : les habitants du Nord surpris par la neige au réveil

Au Quesnoy (Nord), les parcs ont été saupoudrés de neige ce mercredi matin. Avec 2 °C seulement, c'est une météo digne d'un mois de février. "On a perdu 20 °C en une semaine", affirme un habitant. La semaine dernière, tous étaient en effet en tee-shirt avec 25 °C l'après-midi. "De la neige en avril, j'ai connu ça, il y a très très longtemps. C'est vrai que c'est très exceptionnel", confie un passant. Dans la rue, les gens sont gelés. Faire la queue pour La Poste ou pour acheter son pain était très pénible. Dans l'air, ça sent l'hiver et les feux de bois. Les cheminées fument et les habitants restent chez eux. Philippe a choisi de faire du Sudoku juste à côté de la flamme. "On l'allume quand il fait zéro degré, et là, c'est parti pour toute une journée", annonce-t-il. Dehors, les champs ont blanchi et les tulipes frissonnent. Mais nous aurions dû nous méfier car un proverbe dit : "quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés".