Vague de froid : quel dispositif ?

Sur la place, devant la cathédrale, il y a très peu de monde. Les rues sont quasiment désertes. Les rares habitants que nous croisons ce lundi matin ont le pas assez rapide pour rentrer chez eux se réchauffer. En ce moment, à Amiens (Somme), il fait moins deux degrés, avec le vent qu'il y a, le ressenti atteint rapidement les moins dix degrés. En ce moment, on voit les premiers flocons de neige tomber. Pour faire face à ce froid, la mairie a mis en place son plan hivernal. Près de 80 agents seront mobilisés nuit et jour pour saler les routes, pour éviter qu'elles ne gèlent, et appeler régulièrement les personnes âgées ou isolées. Il faut savoir aussi que dans cette ville, si les températures continuent de chuter, un gymnase supplémentaire sera ouvert et mis à la disposition des personnes sans-abris. TF1 | Duplex J. QUANCARD