Vague d'émotion aussi en France

Les rideaux s'ouvrent et les Parisiens se pressent ce vendredi matin à la librairie "So british !". Ils sont venus faire le plein de souvenirs : les Une de la presse britannique, les mugs... C'est un jour historique pour les Français aussi, avec la disparition d'une figure si familière : "On est tellement habituée à elle, on la voit depuis toujours", "c'est un sentiment de tristesse mais tout ce qu'elle a accompli dans sa vie est exceptionnel donc on vient lui rendre hommage". Devant l'ambassade du Royaume-Uni, des Frenchies sont venus déposer quelques fleurs. L'amour ou l'admiration pour Elizabeth II ne connaît décidément pas de frontière : "sa manière d'être, son regard, son élégance", "on a l'impression que quelque chose a changé". Morzine (Haute-Savoie) est un lieu de vacances très prisé des sujets de Sa Majesté. Forcément, leur peine est partagée par les habitants. Sur le Vieux-Port de Marseille, l'accent anglais se fait plus rare. Les liens avec le Royaume-Uni sont moins évidents. Pourtant, les habitants affirment leur peine et leur respect. Une page d'histoire se tourne, et elle appartient aussi un peu au peuple français. TF1 | Reportage B. Guénais