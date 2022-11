Vagues-submersion, la Bretagne an alerte

La mer déchaînée offre, ce jeudi matin, un spectacle grandiose, à condition de se couvrir un peu et d'ouvrir grand les yeux. "C'est la nature, c'est les éléments et quand il y a du vent et de la houle, c'est plus spectaculaire", "Ça fait penser aux marins, ça fait penser aux skippers", lancent ces promeneurs. Michel, photographe passionné, est arrivé mercredi de Loire-Atlantique : 230 km pour capturer cette rencontre entre le vent et les vagues. "C'est la force de la mer qui m'intéresse", confie-t-il. Mais il faut rester avant tout prudent. Les rafales atteignent déjà 70 km/h. Daniel est, lui aussi, venu s'aventurer. Il espérait pouvoir pêcher du bar, mais le voilà obligé de faire demi-tour : "c'est d'abord la sécurité qu'il faut privilégier, si c'est trop machine à laver ce qu'on appelle comme ici, ce n'est pas bon non plus". Cet après-midi, le vent doit encore se renforcer. Alors, dès 15h, le Finistère et le Morbihan seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte