Vaires-sur-Marne : la hausse de 15% de la taxe d'habitation alimente les conversations

A Vaires-sur-Marne, dans le département de la Seine-et-Marne, les habitants s'agacent de voir leur taxe d'habitation en hausse de 15%. "C'est une aberration", "15%, non c'est trop", "les Français pensent qu'il y a une baisse, je ne vois pas pourquoi il y a des communes où ce ne serait pas le cas", ... clament les contribuables. A noter que les recettes de cette taxe alimentent le budget des collectivités locales. Comment expliquer cette taxation plus dure à Vaires-sur-Marne ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.