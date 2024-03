Vaisselle de "Mémé" : pourquoi on en raffole autant

Ce n'est pas la ruée vers l'or, mais vers les assiettes. Premier arrivé, premier servi, ce lundi, c'est Philippe : "ça attire l’œil, c'est rarement trouvé, en plus, elles sont en parfait état". Dans cet Emmaüs, ces assiettes dites de grand-mère font l'unanimité, ou presque : "c'est la petite touche originale à la maison" ; "je trouve tout ça beaucoup plus beau (...) plutôt que de la vaisselle très minimaliste" ; "moi, j'en ai assez des assiettes de grand-mère". Porcelaines, céramiques ou à motifs fleuris, d'après ce bénévole, elles séduisent depuis quelques années un tout autre public, les jeunes. Un temps bradées dans les vide-greniers, boudées dans les vaisseliers, ces assiettes s'affichent désormais partout, y compris sur ces sites de vente en ligne entre particuliers. Comptez entre deux et 30 euros pour une seule pièce. Le vintage fait vendre et s'invite jusqu'aux tables de nos restaurants. Ici, de la décoration en passant par le mobilier, sans oublier la vaisselle, du sol au plafond, tout est chiné par sa propriétaire. Et ne parlez pas d'acheter du neuf à Odile Gautier. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba