Vaisselle jetable, les fast-food bientôt à l'amende

Des papiers, des cartons, des gobelets jetables s'empilent sur la table d'un fast-food. Pas de vaisselle réutilisable en vue. C'est pourtant obligatoire depuis le premier janvier. Des exemples comme celui-ci, il y en a partout dans l'Hexagone, dans tout type de restauration rapide. Selon le gouvernement, un tiers des enseignes n'ont pas encore présenté de plan d'action pour se conformer à la loi. Pour les restaurants, pas facile de se mettre aux normes. Ici, on vend des salades, quatre fois sur cinq à emporter. Il faut anticiper les commandes et jongler avec deux types de vaisselles. Car de la vaisselle réutilisable, c'est de la vaisselle qu'il faut désormais laver. Le gérant d'une sandwicherie a dû renoncer à dix places assises et transformer une partie en zone de travail pour une mini-plonge. De nombreuses enseignes plaident des difficultés d'application mais pour Zero Waste France, une association environnementale, les délais étaient suffisants. Une campagne de contrôle débutera début mars avec des premières sanctions. Chaque restaurant qui ne respecterait pas la loi risque 7 500 euros d'amende par jour. TF1 | Reportage E. Payro, P. Geli