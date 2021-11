Val d’Aoste : les trésors de la route des châteaux

Ils sont les gardiens de la vallée d'Aoste. Partout où vous posez le regard, leurs silhouettes se dressent. Une toute petite région et près de 100 châteaux, cela intrigue. Nous voici à Issogne, un palais du XVe siècle. Il figure parmi les plus beaux châteaux de la vallée d'Aoste. À l'intérieur, tout l'art est français jusque dans les tapisseries, en trompe-l'œil. La vallée fut un lieu de passage sur la route des grands cols alpins. Il fallait donc des sentinelles pour en protéger l'accès. À dix kilomètres de là se trouve le château de Sarre. Le monument abrite une pure folie, avec 3 000 cornes de bouquetins. On y trouve également les trophées de chasse des Rois d'Italie comme tableaux. Après avoir chassé le Roi, nous sommes invités chez la Reine au château de Savoie. Le palais se trouve au fin fond de la vallée. La Reine Marguerite de Savoie y passait tous ses étés. Une souveraine alpiniste. C'est ainsi la première femme à avoir gravi à 4 000 mètres d'altitude : le mont Rose en août 1893. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell