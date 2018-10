Valence : la communauté arménienne pleure chaudement la disparition de Charles Aznavour

A Valence, dans la Drôme, plus de 10% de la population est d'origine arménienne. Charles Aznavour était un habitué des lieux. Pour Agop Toumayan, un restaurateur devenu ami proche de l'artiste, Charles Aznavour était comme un père spirituel. A l'heure de l'hommage national rendu en l'honneur de leur ami, l'émotion est palpable au sein de la communauté. Les Arméniens se sont rassemblés en cette matinée du 5 octobre 2018 pour suivre la cérémonie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.