Valenciennes : le commerce de proximité propose des produits en ligne

La Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes a créé un site de vente en ligne uniquement dédier aux commerçants de proximité. Le but est de concurrencer les grands sites de vente sur le web.Chaque marchand payent 30 euros par mois pour avoir accès à la plateforme. Cette procédure fonctionne bien, à telle point que certains ont réussi à vendre des produits en dehors de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.