Valéry Giscard d'Estaing, la victime préférée des humoristes

L'Hexagone, c'est le pays de l'humour et de la dérision. Nous avons sélectionné quelques extraits de spectacles humoristiques et d'émissions qui ont eu comme sujet Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing était l'une des cibles des humoristes comme Thierry Le Luron et Pierre Desproges, notamment dans "Entretien au coin du feu" en 1977. En 1995, "Le Bébête show" de Stéphane Collaro se moquait du célèbre débat entre Mitterrand et Giscard, deux candidats à la présidentielle en 1974, dans "Les petites phrases assassines !". En effet, les humoristes étaient nombreux à s'être amusés avec le style Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président était un personnage aimé des humoristes.