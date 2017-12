La vallée de la Bresle produit 75 % des flacons de parfums dans le monde

La réputation des verreries de la vallée de la Brêle est telle que les grandes maisons de parfums s'y procurent leurs flacons. Dans la flaconnerie de Blangy-Sur-Bresle, on travaille encore à l'ancienne. Chaque année 400 000 flacons sont produits dans cette verrerie centenaire pour les plus illustres maisons de parfums. La plus grande flaconnerie de France se trouve quant à elle à Mers-les-bains. Dans cette cette la production est automatisée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.