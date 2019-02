La vallée de la Dordogne : comment sont extraites les huiles des noix du Périgord ?

Dans le Sud Ouest, dans la vallée de Dordogne, les noix séchés durant l'automne sont prêts à être décortiqués. Le noisage se fait à plusieurs, entre amis et dans la bonne humeur. Une fois cela fait, les noix sont emportés au moulin pour y être broyés avec une meule de 800 kilos. La pâte compacte obtenue à cette issue est traitée pour en extraire l'huile. De quoi faire vivre la culture de l'huile et des moulins de la vallée de la Dordogne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.