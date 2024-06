Vallée de la Maurienne : dégâts avant l'ouverture de la saison

Le niveau de l'Arc vient d'atteindre un pic. À Saint-Jean-de-Maurienne, le débit est si fort depuis quelques heures que la circulation des trains est totalement interrompue sur ce pont. Résultat, la gare est fermée jusqu'à nouvel ordre. Des bus de substitution sont mis en place jusqu'à Chambéry, mais il faudra être patient. Plusieurs axes sont coupés, comme cette route départementale. Elle a été recouverte de remblais, transformés en digue pour protéger les bâtiments à proximité. Dans toute la région, les cours d'eau sont au plus haut. La station de Tignes n'est pas épargnée, le lac déborde. Ici, des pompages sont en cours pour évacuer l'eau des sous-sols. "Dans ces sous-sols, se trouvent les postes haute tension et les postes de transformation, donc toute alimentation électrique, les remontées mécaniques du glacier", explique Julien Beltrami, directeur des opérations et projets de la Société des Téléphériques de la Grande Motte. Les inondations tombent mal, car les funiculaires devaient ouvrir ce samedi pour la saison d'été. Une réouverture reportée à samedi prochain. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Béringer, F. Petit