Vallée de la Roya : des sentiers de randonnée dévastés par la tempête Alex

Impossible de poursuivre la randonnée. Le passage de la tempête Alex a laissé un trou béant dans le pont qui fait la liaison entre Utelle et Venanson, le rendant infranchissable. De gros travaux viennent de commencer pour le réparer car l'ouvrage est essentiel pour la Vallée de la Roya. Les sentiers de randonnée ont été très touchés par les intempéries. Environ 1 100 kilomètres sont à restaurer. Dans le petit village de Venanson, le bruit des pelles mécaniques qui retracent le chemin trouble la quiétude des sommets, mais ravit les habitants. Sur une autre route, il faut remettre les pierres une à une. Les sentiers font partie du patrimoine de la Vésubie. "Ces chemins ont été faits il y a des générations. Ça existe depuis des millénaires", explique Daniel Blanc, technicien du département des Alpes-Maritimes. Pour réchauffer les cœurs des sinistrés et remettre les sentiers sur pied, deux ans de travaux et huit millions d'euros vont être nécessaires.