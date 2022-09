Vallée du Haut-Giffre, la plus belle des cascades

On l’entend rugir, surgir de loin. Au milieu d’un tapis de verdure, la cascade du Rouget, à Sixt-Fer-à-Cheval (Haute Savoie), s’écrase dans un fracas assourdissant. Avec ses 90 mètres de haut, il n’en faut pas plus à un groupe de randonneurs pour en prendre plein les yeux. La nature, via cette immense chute d'eau, offre le grand frisson. Au pied de la cascade, un arc-en-ciel apparaît, et l’eau caresse les visages. Comme un refuge, on trouve un coin de fraîcheur dans la vallée du Haut-Giffre. Sur les lieux, chaque pas ressemble à une aventure, à une nouvelle découverte. Après une heure trente de marche, on trouve une deuxième cascade, la Pleureuse. Il coule des larmes de bonheur pour Richard, un des randonneurs. On peut méditer et cheminer le long du torrent. Les visiteurs osent tremper les orteils dans une eau à -10 °C. À 1 870 mètres d’altitude, l’arrivée au refuge de Sales est synonyme d’un bon repas montagnard. Certains randonneurs passeront la nuit sur place, au royaume des bouquetins. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand