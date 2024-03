Valses à Vienne, un rêve en trois temps

Assister à un bal viennois, c’est voyager dans le temps. Au rythme de la musique, les couples se laissent emporter. Mais danser la valse ne s’improvise pas. Julie et Jordan se sont exercés pendant près de deux ans, une fois par semaine, dans l’école "La maison de la valse" à Paris. C’est la dernière répétition avant le grand départ ; la plupart des élèves sont des débutants. Enfin prêt pour les grands bals de Vienne. Pendant la préparation de la valise, rien n'est choisi au hasard. Les tenues doivent respecter des critères très stricts. Pour les hommes, il est obligatoire de porter une chemise blanche, un nœud papillon, et un costume noir. Pour les femmes, c'est plus simple, il faut juste une robe longue et des gants blancs. À la Hofburg, l’ancien palais impérial, se tient le bal Rudolfina. C’est le plus ancien et le plus traditionnel de tous. En plus de la robe longue, le masque est obligatoire pour les femmes. Tous ont déboursé 120 euros pour entrer, mais pour avoir une place assise, il faut payer quatre fois plus cher. Après la traditionnelle danse d’ouverture des débutants, les autres couples entrent en piste. En rythme, les mouvements donneraient presque le tournis. Chaque année, 500 000 personnes viennent danser la valse à Vienne. La tradition n’a rien perdu de sa splendeur depuis plus de 200 ans. TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot