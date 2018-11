Vannes : les petits commerces impactés par la crise

En plus des problèmes du pouvoir d'achat, les commerces doivent faire face aux conséquences de la crise. Le mouvement des gilets jaunes a réduit leur chiffre d'affaires. C'est le cas à Vannes, dans le Morbihan, où les vendeurs et les clients se font de plus en plus rares en centre-ville. Les habitants et les commerçants de la ville souhaitent que le mouvement s'arrête au plus vite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.