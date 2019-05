Var : à la rencontre du sculpteur Willy Niodo

De la sculpture à la tronçonneuse, Willy Niodo en est spécialiste. Un accident de travail a contraint le bûcheron pyrénéen à se reconvertir. S'inspirant des montagnes de sa jeunesse, il a réalisé un ours comme première création. Chaque morceau de bois lui parle et c'est de là que vient son inspiration. Des œuvres d'art originales méticuleusement réalisées. La ville de New York a sollicité l'artiste pour les commémorations du 11 septembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.