Var : des immeubles ont été inondés

Dans la soirée du 10 octobre 2018, vers 23 heures, le fleuve du Préconil a débordé. Cela a provoqué une coulée de boue dans certains immeubles d'un quartier de Sainte-Maxime, dans le Var. Dans le sous-sol de l'un d'entre eux, plus d'un mètre d'eau boueuse doit être évacué. Dans une autre résidence, ce sont le garage et le hall qui ont été inondés. Les riverains en colère ont déploré les dégâts et attendent le passage des assureurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.