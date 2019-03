Var : la plage de Pampelonne fait peau neuve

En octobre 2018, les paillotes de la plage de Pampelonne à Ramatuelle avaient été détruites. Cinq mois après, l'ambiance a complètement changé. Les travaux de construction vont bon train et le nouveau visage de la plage commence à se dessiner. Un nouveau départ qui plaît aussi bien aux habitants qu'aux commerçants. Certains essaieront d'ouvrir leurs portes dès Pâques 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.