Var : la pluie a provoqué la montée des eaux

La pluie a gonflé les cours d'eau à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Les habitants qui sont pourtant habitués aux crues ont été pris de panique par la force des courants. L'eau est montée jusqu'à plus d'un mètre cinquante. Les dégâts sont surtout matériels. Pour les zones industrielles, ces derniers représentent un chiffre d'affaires considérable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.