L'iris, ses variétés, ses couleurs.... Dans ce champ dédié à la fleur, cette dernière impressionne les curieux, étonne parfois aussi et, pour certains, fait figure de madeleine de Proust... Ici, 460 variétés ont été créées et, avant de les commercialiser, il convient de vérifier le résultat de l'hybridation. Et si au premier regard la fleur paraît fragile, il n'en est rien. Mieux : sa culture est simple.