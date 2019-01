Le Var, un département qui attire de plus en plus d'habitants

Chaque année, le département du Var gagne près de 9 000 habitants. Attirés par le soleil, la convivialité et la douceur de vivre, des gens venus de partout viennent s'y installer. Certains ont choisi de vivre à la Provence verte, au cœur de la colline. D'autres ont quitté Marseille pour vivre à Brignoles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.