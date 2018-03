Varces-Allières-et-Risset : un homme insulte des chasseurs alpins faisant leur jogging

En faisant leur footing de bon matin, dans le Varces-Allières-et-Risset, des chasseurs alpins ont été agressés par un homme qui les a injurié et a voulu les renverser avec sa voiture. Cet individu a ensuite voulu en faire de même avec un groupe de militaire qui se trouvait non loin du trottoir avant de prendre la fuite. Aucun blessé n'a été recensé, mais les forces de l'ordre ont donner l'alerte et souhaitent rester prudent en ces temps d'insécurité que traverse le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.