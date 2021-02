Variant anglais à Dunkerque : les parents s’inquiètent

La circulation du variant anglais du Covid inquiète de plus en plus. La situation de la Moselle (Grand Est) et Dunkerque (Nord) est particulièrement préoccupante. Dans ces zones, des élus avaient demandé la fermeture anticipée des collèges et lycées une semaine avant les vacances, mais la requête a été refusée. Seuls les horaires ont été un peu aménagés chez les plus petits. La préfecture a préféré demander des cours en distanciel alors que c'est déjà la norme établie dans la plupart des établissements. Depuis ce lundi, l'accueil des élèves dans les écoles primaires du Dunkerquois est étalé. La moitié des classes commence à 9h20 tandis que l'autre moitié arrive plus tôt, à 8h50. Le but étant d'éviter les attroupements. Malgré cette précaution, la réouverture des classes suscite quand même l'inquiétude des parents. Rappelons qu'à Dunkerque, 19 classes sont fermées suite à la détection de cas positifs au variant anglais. Du côté des lycées et collèges, très touchés par l'épidémie, on remarque un fort taux d'absentéisme.