Variant anglais : inquiétude à Bagneux après la détection d'un foyer de contamination

Ce vendredi, au moment où les parents ont déposé les enfants à l'école Henri Barbusse, une certaine appréhension a plané dans l'air. L'animatrice contaminée par le virus variant a été placée en isolement et les autorités sanitaires poursuivent son parcours. Ce qui interroge, c'est qu'elle n'a pas voyagé au Royaume-Uni ni fréquenté d'individu revenant de l'étranger. Comment a-t-elle été contaminée dans ce cas ? Les habitants de Bagneux sont très nombreux à aller se faire dépister. "Cette personne, on ne sait pas encore comment elle l'a attrapé, (...) personne n'est à l'abri", argue l'une d'entre eux. Dès ce samedi, une campagne de test massif sera organisé en ville. A cette issue, chaque résultat positif sera analysé pour déterminer s'il s'agit ou non du virus anglais. Marie-Hélène Amiable, maire (PCF) de Bagneux tente de rassurer : "il y aura des équipes de l'ARS en nombre et j'invite prioritairement les familles des enfants dans l'école concernée à se faire tester". Pour l'instant, dans les cas contact de l'animatrice, aucun n'est porteur du virus mutant mais plusieurs sont positifs au Covid.