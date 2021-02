Variant anglais : l'inquiétude à Dunkerque

Ce sont des chiffres qui angoissent les Dunkerquois ce jeudi matin. Alors que les données étaient encore bonnes il y a quelques jours, le nombre de cas de Covid-19, et notamment du variant anglais, a explosé. Ce dernier est six fois supérieur à la moyenne nationale. Des clusters ont été recensés un peu partout dans la commune. Dans une pharmacie de la ville, sur l'ensemble des tests antigéniques effectués mercredi, la moitié était positive, chez des adultes ou même chez des enfants. Le variant anglais a changé la donne. Le maire de la ville et le chef des urgences ont lancé un appel à la responsabilité sur les réseaux sociaux, surtout que Dunkerque vit cette semaine au rythme du carnaval et des rassemblements. Entre autres, l'hôpital de la commune est saturé et a déjà dû organiser une douzaine de transferts de patients vers d'autres hôpitaux de la région. Une vaste campagne de tests devrait être organisée dans les prochains jours.