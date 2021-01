Variant anglais : quels contrôles pour les voyages Londres-Paris ?

À Londres, le variant du virus circule cinq fois plus vite que dans l'Hexagone. Pourtant, peu de Britanniques portent le masque dans la capitale, car il n'est pas obligatoire dans la rue. Théoriquement, la frontière est fermée. Il n'y a donc pas grand monde à la gare. Une étudiante française a dû remplir des documents et faire un test avant de partir. En effet, pour rentrer dans l'Hexagone, il faut un test PCR négatif à la Covid-19, de moins de 72 heures. Un document justifiant la nécessité du voyage ainsi qu'une attestation sur l'honneur, selon laquelle on n'a aucun symptôme de la maladie, sont également nécessaires. Le contrôle des documents est effectué par un policier français sur le sol britannique. Seuls les ressortissants anglais doivent prouver que leur voyage est utile. À l'arrivée à la Gare du Nord, il n'y a aucun contrôle supplémentaire ni de quarantaine pour les voyageurs. Trois Eurostar circulent chaque jour de la même façon. La fermeture de la frontière semble virtuelle.