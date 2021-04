Variant brésilien : faut-il interdire les vols Paris-Rio ?

Les deux vols brésiliens du jour sont loin d'être complets. Air France réalise actuellement onze liaisons hebdomadaires avec le Brésil, contre 27 d'habitude. Le flux ne représenterait plus qu'un millier de personnes par semaine, selon le gouvernement. Par ailleurs, le variant brésilien P1 est tellement agressif, avec 4 000 morts par jour dans ce pays, que les conditions d'entrer dans l'Hexagone se sont durcies, notamment pour les tests. Il faut un test négatif de 72 heures, puis en refaire un après sept jours. Un motif impérieux de voyage est également requis. Il faut aussi s'engager à ne pas avoir de symptômes. Depuis le week-end, une mise à l'écart à l'arrivée à Roissy est également demandée aux passagers. Les personnes en provenance du Brésil critiquent les mesures mises en place dans les aéroports. "Ça devient infernal", se plaint l'une d'entre eux. Pendant la phase entre l'arrivée et la mise à l'écart, il n'y a pas de contrôle. C'est à ce stade que plusieurs spécialistes de santé demandent une durée plus longue et davantage de fermeté.