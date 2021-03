Variant breton : des mesures renforcées dans les Côtes-d'Armor

Nouveau variant, nouvelles mesures dans les Côtes-d'Armor. Depuis ce mercredi matin, le port du masque est obligatoire dans tout le département. Ce nouveau variant a été détecté parmi un cluster dans l'hôpital de Lannion. S'il préoccupe les autorités sanitaires, c'est parce qu'il est difficile à dépister. "On se croirait dans une science-fiction. On nous dit que même si on est négatif, on est quand même positif", lance un passant. "Il n'y a pas eu de mesure prise assez tôt pour éviter ce variant", estime une autre. Pour protéger la population, un centre éphémère de vaccination vient d'ouvrir dans le village proche de Lannion. À l'extérieur, les gens attendent patiemment leur tour. L'objectif est de vacciner 1 000 personnes par jour avec le vaccin Moderna ou Pfizer. Marie-Agnès vient de recevoir sa première dose et elle est ravie. "C'est très bien organisé", affirme-t-elle. "Les distanciations sont respectées et les chaises sont nettoyées", ajoute-t-elle. Aujourd'hui, des investigations sont en cours pour évaluer si ce variant breton est plus virulent ou plus contagieux que la souche classique du Covid-19.