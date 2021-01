Variant britannique du virus : quelles mesures en France ?

Ce mardi, un Eurostar était arrivé à la gare du Nord à Paris. Il y avait à son bord des passagers qui avaient à cœur de ne pas ramener le nouveau variant du virus dans l'Hexagone. Pour l'instant, cette liaison qui relie l'Hexagone et l'Angleterre est toujours ouverte. Mais des contrôles sanitaires stricts sont réalisés dans les deux sens. A Londres, des Français se dépêchent de rentrer car beaucoup craignent la fermeture des frontières. "La situation fait un peu peur, vu que les cas augmentent", a affirmé une Française. Elle a aussi ajouté "j'ai peur que les mesures deviennent un peu plus sévères, donc je me suis dit qu'il faut rentrer maintenant". De l'autre côté des rails, les Anglais respectent leur premier jour de confinement. Les magasins sont encore ouverts jusqu'à ce mardi soir, mais les rues d'une artère commerçante à Londres sont déjà désertes. A noter que le nouveau confinement en Angleterre va durer six semaines.