Variant Delta : où en sont les Landes ?

Dans ce laboratoire de Dax, le variant Delta gagne du terrain. Comme dans l'ensemble des Landes, il représente 70% des cas de coronavirus. Le département affiche le taux d'incidence le plus élevé de France métropolitaine. Le nombre de cas positifs a surtout augmenté chez les moins de quinze ans et les plus de 75 ans. Plusieurs foyers de contamination expliqueraient en partie cette augmentation. Dans un Ehpad près de Dax, 23 résidents et six salariés sont positifs, la plupart touchés par le variant Delta. Chez nos voisins, à l'étranger, le variant Delta progresse aussi. Il représente 77% des contaminations au Portugal et 90% en Angleterre, sans entraîner pour autant une hausse des hospitalisations. La vaccination semble donc fonctionner, de quoi rassurer les habitants de Dax. De son côté, le docteur Andrei Vial se veut, lui aussi, plutôt rassurant. "Est-ce que le variant Delta doit nous inquiéter parce qu'il est dangereux ? Non. Est-ce qu'il doit nous inquiéter parce qu'il est contagieux ? Oui. Après, je rappelle à mes patients que, quand ils sont vaccinés, ils n'auront pas de forme grave et ne risquent pas d'être atteints de cette maladie", explique-t-il.