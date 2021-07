Variant Delta : qui sont les patients admis en réanimation ?

De nouveaux patients Covid arrivent chaque jour dans ce service de réanimation à Marseille (Bouches-du-Rhône). Ici, onze lits sont occupés par des malades, tous atteints du variant Delta. Selon Pauline Navarro, une infirmière, des soins intensifs sont nécessaires plus rapidement que lors des vagues précédentes pour traiter ces patients. On fait face à un variant plus virulent et des patients tous âgés de moins de 60 ans dans ce service. La situation préoccupe le professeur Nicolas Bruder. On compte quatre hommes et sept femmes à être pris en charge ici, et un seul patient présente une comorbidité. Avec le variant Delta, le professeur Bruder constate une évolution rapide de la maladie vers des formes graves. "En général, il y a un délai de dix jours entre le début des symptômes et l'admission en réanimation", explique-t-il. Dans ce service, aucun patient n'a reçu deux injections de vaccin. Pour cet autre infirmier, une prise de conscience est nécessaire. Plus la population est vaccinée, mois les services de réanimation sont saturés. A l'hôpital de la Timone, tous les lits de réanimation sont occupés. Plus de la moitié, par des patients Covid.