Variant Omicron : un premier cas confirmé à La Réunion

A Sainte-Marie, au nord-est de l'île, le nouveau variant Omicron est sur toutes les lèvres. Les Réunionnais interrogés par TF1 oscillent entre inquiétude et résignation. La Réunion est le premier département français à être touché par ce variant sud-africain. Le cas confirmé est un homme de 53 ans de retour d'un voyage professionnel au Mozambique. Il aurait fait escale en Afrique du Sud avant de rejoindre La Réunion par l'Île Maurice. Symptomatique, l'homme s'est fait immédiatement tester et a été isolé. La proximité de l'Afrique du Sud avec La Réunion rend régulier les échanges commerciaux et touristiques. Les vols ont donc été suspendus depuis vendredi. Un autre test séquencé est finalement négatif, un autre est en cours d'analyse. TF1 | Reportage H.Capis, T. Fontaine