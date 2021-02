Variant sud-africain : faut-il fermer les écoles ?

Des classes fermées à Colombe, tout un collège fermé à Houbonne et des élèves du lycée des Yvelines sont priés de rester chez eux. En une semaine, le nombre de classes fermées a doublé. Une situation qui a conduit les autorités à renforcer le protocole sanitaire. Des mesures qui rassurent les parents d'élèves rencontrés ce mercredi matin. "Au même titre que la mise en place de protocole sanitaire dans les entreprises, c'est important de rassurer les familles aussi dans les écoles", précise une mère de famille. Désormais, s'il y a un cas de variant sud-africain ou brésilien, voire un cas contact décelé dans une classe, tous les enfants seront isolés pendant dix jours. Concernant les maternels, il est recommandé aux enseignants d'exclure sept jours les enfants qui présentent des symptômes. Au total dant toute l'Hexagone, plus de 900 classes sont fermées. Bien que cela ne représente que 1%, la progression inquiète les médecins scolaires. Ils préconisent la fermeture de tous les établissements pendant un mois. Le variant sud-africain est la cause principale de leur difficulté. Dès ce week-end, deux zones sur trois seront en vacances. Les autorités sanitaires espèrent que ces quinze jours de congé permettront de freiner la propagation du virus.