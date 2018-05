Varicelle : l'épidémie est en pleine recrudescence

Beaucoup de régions connaissent une recrudescence de l'épidémie de varicelle. Dans tout le pays, on a recensé 250 000 cas depuis le début de l'année 2018. A Metz, en Moselle, on a dû renforcer les mesures de prévention et d'hygiène dans les crèches et les écoles. Mais si chez les enfants, la varicelle se présente sous forme de boutons, chez les adultes, elle se montre plutôt d'une manière plus grave. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.