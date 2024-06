Vol d'un vase Ming : les cambrioleurs piégés lors de la remise de rançon

C'est un objet exceptionnel qui date de l’âge d'or des Ming en Chine. Une jarre à vin qui a traversé cinq siècles d'histoire et les continents pour se retrouver intacte dans un musée royal belge. Mais dans la nuit du 20 avril dernier, des voleurs sont venus la dérober. Mais les malfaiteurs vont commettre une erreur : ils vont demander une rançon au musée. Aussitôt, la police se met à leur recherche et l’enquête les mènent zn France, à Roubaix. Un dispositif digne des plus grands polars se met alors en place. Une quarantaine de policiers en civil encerclent deux des malfaiteurs dans leur voiture, ils sont arrêtés. Et quelques secondes plus tard, le vase chinois est récupéré à quelques mètres de là. Au même moment, quatre autres personnes ont été arrêtées en France et en Belgique. Tous sont déjà connus des services de police. Dans quelques jours, la jarre sera remise au musée qui se prépare déjà à présenter cette histoire rocambolesque. Quatre des malfaiteurs sont toujours en garde-à-vue à Lille. Deux autres sont écroués en Belgique. TF1 | Reportage M. Fiat, M. Ragazzi, N. Boubtita