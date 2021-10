Vassieux-en-Vercors rend hommage au compagnon Germain

A l'entrée du village, 187 croix blanches rappellent le passé tragique de Vassieux-en-Vercors (Drôme) et de tout un massif. "C'est environ 1 000 personnes qui y ont perdu la vie, 800 combattants et 200 civiles", raconte un habitant. La population protégeait les maquisards par leur silence et leur permettait de se ravitailler. C'était des actes héroïques pour Gilbert, car son père a été tué par un soldat allemand en juillet 1944. Dans ce village martyr de 330 habitants, le maire, Thomas Ottenheimer, souhaite aujourd'hui impliquer les jeunes dans la transmission de l'histoire. "Tous ceux qui ont résisté se sont battus pour défendre et restaurer les valeurs de notre République. Je crois que notre devoir c'est de réussir à faire vivre ces valeurs", dit-il. A Vassieux-en-Vercors, un musée accueille 30 000 visiteurs chaque année. Il a été créé par un résistant décédé en 2010. La mémoire reste présente. Elle prend juste une autre forme.